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وزير الصحة الدكتور فراس أبيض يجول في مركز سانتا ماريا للعناية الصحية في عنايا

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:41
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فراس الأبيض من مركز سانتا ماريا للعناية الصحية في عنايا: كل المراكز الصحية بحاجة الى الدعم وهذا المركز بحاجة الى اعادة تأهيل قبل ان يعود لاستقبال المرضى وسنقوم حالياً بنقل المرضى منه الى مركز آخر حتى يتم تأهيله بأسرع وقت
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