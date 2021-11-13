نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ"لبنان24": المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي بدأت ومستمرة بين اللجنة المكلفة وخبراء الصندوق الذين حصلوا على البيانات والتقارير المطلوبة من لبنان

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