نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": الخبراء الاقتصاديون يقولون إن لبنان بحاجة إلى السيولة ويفترض بالحكومة التركيز على خفض العجز الأولي وبالتالي خفض تكاليف قطاع الطاقة وإعادة هيكلة القطاع العام

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