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نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": المطروح اليوم هو تحسين الايرادات وتقليص النفقات في المدى المتوسط والتخمة في القطاع العام يمكن معالجتها بتقديم حوافز

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:53
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