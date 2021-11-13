أخبار عاجلة

نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": إذا تم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد فإن الكل في لبنان سيكون رابحاً

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": ملف إصلاح قطاع الكهرباء هو الملف الأساس المطلوب من صندوق النقد والعملُ جارٍ على إصلاح هذا القطاع
lebanon 24
13/11/2021 13:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ"لبنان24": المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي بدأت ومستمرة بين اللجنة المكلفة وخبراء الصندوق الذين حصلوا على البيانات والتقارير المطلوبة من لبنان
lebanon 24
13/11/2021 13:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: اللقاء مع الرئيس ماكرون كان جيداً جداً، وقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدول
lebanon 24
13/11/2021 13:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد لـ" ال بي سي": تفلت سعر الدولار اكبر من وزارة الاقتصاد وهي مشكلة نقدية ومصرفية تتطلب تدخل الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي
lebanon 24
13/11/2021 13:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:38 | 2021-11-13
06:34 | 2021-11-13
06:34 | 2021-11-13
06:34 | 2021-11-13
06:28 | 2021-11-13
05:56 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website