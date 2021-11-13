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نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": إذا تم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد فإن الكل في لبنان سيكون رابحاً
Lebanon 24
13-11-2021
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02:55
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