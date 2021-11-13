نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": توحيد سعر الصرف ضرورة لا بدّ منها لكن المسألة لا تزال قيد البحث إن لجهة الذهاب إلى توحيد تدريجي أو دفعة واحدة لا سيما وأن المسائل المالية مترابطة ومتلازمة

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