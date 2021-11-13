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مسودة البيان الختامي لقمة المناخ: ندعو الدول إلى تعزيز التزاماتها المناخية عام 2022 (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2021 | 04:03
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