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وزير الاقتصاد لـ" ال بي سي": تفلت سعر الدولار اكبر من وزارة الاقتصاد وهي مشكلة نقدية ومصرفية تتطلب تدخل الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي

Lebanon 24
13-11-2021 | 04:20
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