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الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي: نساعد وحدات الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اندلع في وادي العزية بصور

Lebanon 24
13-11-2021 | 05:42
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