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بوتين: الولايات المتحدة دعمت بالفعل استخدام طائرات مسيرة في منطقة النزاع بأوكرانيا

Lebanon 24
13-11-2021 | 06:34
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