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باسيل: روسيا لم تتدخل يومًا بالشؤون الداخلية لدولنا بل كانت دائمًا تمد يد الصداقة

Lebanon 24
13-11-2021 | 07:33
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باسيل: روسيا لم تتدخل يومًا بالشؤون الداخلية لدولنا بل كانت دائمًا تمد يد الصداقة
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13/11/2021 16:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: روسيا ساعدتنا في الحرب ضد الارهاب وفي تثبيت فكرة عودة الناس إلى أرضهم: السوريون إلى سوريا والفلسطينيون إلى فلسطين وفكرة تثبيت الناس في أرضهم كالعراقيين واللبنانيين وذلك في إطار الحفاظ على المنطقة بحرياتها وتنوعها وعيش الأقليات فيها بتناغم
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باسيل: نطمح لأن تصبح البترون رمزا للعلاقات بيننا ولهذا يزور السفير اليوم ساحة جديدة ننفذها بمساهمة من دولة روسيا وهي ساحة مار جرجس
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13/11/2021 16:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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