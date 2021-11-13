يزور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك، لمتابعة إخماد الحرائق المندلعة في عدد من المناطق، وذلك في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم

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