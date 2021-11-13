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أهالي منطقة "غريفة" في الشوف يناشدون المعنيين لإطفاء الحريق في الحرش القريب من المنازل السكنية والذي يستمرّ في الإشتعال رغم محاولات الدفاع المدني لإطفائه منذ 7 أيام

Lebanon 24
13-11-2021 | 08:20
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