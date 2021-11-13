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الجزيرة نقلًا عن مصدر أمني: 4 قتلى بينهم صحفي و7 جرحى بتفجير عبوة استهدف حافلة ركاب غربي العاصمة الأفغانية

Lebanon 24
13-11-2021 | 10:47
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