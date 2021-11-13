أخبار عاجلة

الهند: الوصول لاتفاق في قمة المناخ ما يزال "بعيد المنال"

Lebanon 24
13-11-2021 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: الاتفاق الصيني الأميركي حول المناخ "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/11/2021 22:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة العشرين: الاتفاق على رصد 100 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة في مواجهة آثار التغير المناخي (الجزيرة)
lebanon 24
13/11/2021 22:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومات السابقون: هناك من لايزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية
lebanon 24
13/11/2021 22:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أعلنها مواجهة شاملة فيما حلف طهران بعيد المنال
lebanon 24
13/11/2021 22:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:09 | 2021-11-13
14:28 | 2021-11-13
14:25 | 2021-11-13
14:16 | 2021-11-13
14:07 | 2021-11-13
14:05 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website