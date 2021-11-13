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أخبار عاجلة
تصادم بين سيارة ودراجة محلة وسط بيروت نتج عنه جريحين (التحكم المروري)
Lebanon 24
13-11-2021
|
12:02
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