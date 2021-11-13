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وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع "فرانس 24": "حزب الله" يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
13-11-2021 | 12:05
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13/11/2021 22:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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