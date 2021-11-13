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سامي الجميل: استعراض حزب الله في عيون السيمان ليس جديداً، فحزب الله يسرح ويمرح على جميع الاراضي اللبنانية ونتمنى ان يكون هناك حضور كثيف للجيش في المنطقة ليكون الحامي والضابط للاستقرار والامن (العربية)

Lebanon 24
13-11-2021 | 12:28
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