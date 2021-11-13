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رويترز عن مبعوث الصين لقمة المناخ: لدينا اتفاق حول خفض الاحتباس الحراري

Lebanon 24
13-11-2021 | 14:07
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