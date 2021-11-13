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وزير الدفاع الأميركي: المناورات الأميركية في البحر الأسود "عنصر مهم من استراتيجية ردع روسيا"

Lebanon 24
13-11-2021 | 14:16
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