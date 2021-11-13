أخبار عاجلة

إيطاليا تسجل 53 وفاة و8544 إصابة جديدة بكورونا

Lebanon 24
13-11-2021 | 16:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البرازيل تسجل 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
14/11/2021 04:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البرازيل تسجل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
14/11/2021 04:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا‬⁩ تسجل أكثر من 40 ألف إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا‬⁩
lebanon 24
14/11/2021 04:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة و179 وفاة بكورونا
lebanon 24
14/11/2021 04:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2021-11-13
16:45 | 2021-11-13
15:32 | 2021-11-13
15:23 | 2021-11-13
15:19 | 2021-11-13
15:14 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website