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الراعي: الكرامة ليست مرتبطة بالعناد إنما بالحكمة وطيب العلاقة مع دول الخليج الشقيقة ودورها كان دائما ايجابيا وموحدا لا سلبيا وتقسيميا وعسكريا

Lebanon 24
14-11-2021 | 03:52
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