أخبار عاجلة

الوكالة الوطنية: أخمد الدفاع المدني معظم الحرائق في عكار

Lebanon 24
14-11-2021 | 09:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني يخلي عددا من العائلات المحاصرة في احد المباني في الطيونة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
14/11/2021 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني استأنف عمليات الغطس قبالة حالات لمتابعة البحث عن طائرة التدريب (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
14/11/2021 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يزور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك، لمتابعة إخماد الحرائق المندلعة في عدد من المناطق، وذلك في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم
lebanon 24
14/11/2021 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق في خراج بلدة القرقف العكارية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
14/11/2021 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2021-11-14
11:44 | 2021-11-14
11:12 | 2021-11-14
11:11 | 2021-11-14
11:09 | 2021-11-14
11:03 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website