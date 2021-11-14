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مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أبلغنا بيلاروسيا أن الوضع عند حدودها مع بولندا غير مقبول (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2021 | 10:04
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