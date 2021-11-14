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بيلاروسيا تعلن أنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا (أ ف ب)

Lebanon 24
14-11-2021 | 10:38
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