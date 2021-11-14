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مصادر إعلامية فلسطينية: قرار من الرئيس عباس بعزل قادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين

Lebanon 24
14-11-2021 | 11:11
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