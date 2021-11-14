أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: إجراءات الجيش السوداني تقوض من الإنجازات وسيكون لها عواقب على دعمنا للخرطوم

Lebanon 24
14-11-2021 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو الجيش السوداني للعودة لمسار الحوار مع المدنيين
lebanon 24
15/11/2021 02:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 أفراد في أوكرانيا لدعمهم إجراءات "تقوض" سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها
lebanon 24
15/11/2021 02:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحث السلطات السودانية على تسهيل اللقاء بـ"حمدوك" وإنهاء إقامته الجبرية (الشرق)
lebanon 24
15/11/2021 02:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
برلين تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بلاروسيا
lebanon 24
15/11/2021 02:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2021-11-14
18:30 | 2021-11-14
18:00 | 2021-11-14
17:35 | 2021-11-14
17:22 | 2021-11-14
17:11 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website