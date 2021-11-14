أخبار عاجلة

الجيش: طوافتان تابعتان للقوات الجوية تشاركان في عمليات اخماد الحرائق المندلعة في منطقة بيت مري

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
يزور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك، لمتابعة إخماد الحرائق المندلعة في عدد من المناطق، وذلك في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم
lebanon 24
15/11/2021 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم مفتوح للقوات الجوية في الجيش في قاعدة رياق
lebanon 24
15/11/2021 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يدعو المواطنين لحضور يوم مفتوح للقوات الجوية
lebanon 24
15/11/2021 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بمشاركة الجيش وفوج إطفاء بيروت.. عمليات إخماد حريق بيت مري مستمرة
lebanon 24
15/11/2021 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2021-11-14
18:30 | 2021-11-14
18:00 | 2021-11-14
17:35 | 2021-11-14
17:22 | 2021-11-14
17:11 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website