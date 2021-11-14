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وليد فياض: نأمل ان نزيد التغذية في اشهر قليلة الى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي (LBCI)

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:44
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