هارون لـ"صوت كل لبنان": لا يوجد سعر موحّد لكل مستشفى لأن كل تاجر يسلّم المستشفى على سعر مختلف ولكن وزير الصحة وعد بأنّه يعمل على آلية لتحديد الأسعار وإصدار لائحة موحّدة وهذا هو الحلّ الوحيد

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