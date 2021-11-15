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فرنسا تطالب بريطانيا بالتوقف عن "إلقاء المواعظ" عن المهاجرين (العربية)

Lebanon 24
15-11-2021 | 03:13
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