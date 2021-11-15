رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي لـ"الجديد": اذا بدأنا بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل جيّد سنتمكن من إحياء عيد الميلاد ورأس السنة دون إقفال جزئي أو كلّي

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