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رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي لـ"الجديد": اذا بدأنا بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل جيّد سنتمكن من إحياء عيد الميلاد ورأس السنة دون إقفال جزئي أو كلّي

Lebanon 24
15-11-2021 | 04:15
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