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بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل للاطلاع منه على الإمكانيا ت المالية الراهنة المتعلقة بإرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة

Lebanon 24
15-11-2021 | 04:26
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