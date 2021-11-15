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كنعان بعد لجنة المال: سنستكمل هذا الخميس اقتراحات وزارة المال لزيادة الإيرادات لتغطية حاجات الدولة وتأمين حقوق المواطنين

Lebanon 24
15-11-2021 | 05:49
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