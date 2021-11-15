كنعان: لا يجوز أن يكون الدولار 23000 والمواطن يقبض ودائعه من المصارف على سعر صرف 3900 والمطلوب قرارات حاسمة حتى لا تفقد الدولة ما تبقى من مصداقية لديها

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