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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير البيئة: لضرورة استمرار التحقيقات بملف الحرائق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها ومنع تكرارها

Lebanon 24
15-11-2021 | 07:18
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