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ميقاتي يطلب من وزير الداخليّة إتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة الإسراع في إجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني

Lebanon 24
15-11-2021 | 07:22
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