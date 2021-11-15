الدفاع المدني: يعمل عناصرنا في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت في احراج بلدة عيتنيت في البقاع الغربي وقد استقدمت اليات الإطفاء من عدد من المراكز المجاورة

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