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تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في جبل عيتنيت في البقاع الغربي مساء أمس، بمؤازرة طوافات من الجيش

Lebanon 24
15-11-2021 | 09:50
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