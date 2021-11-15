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وقفة لناشطين في "حراك صور" عند دوار العباسية احتجاجا على ارتفاع الاسعار وتردي الاوضاع المعيشسية

Lebanon 24
15-11-2021 | 10:24
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