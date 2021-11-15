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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعلن العقوبات الجديدة على أشخاص وكيانات لها علاقة بأزمة بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة (الشرق)
Lebanon 24
15-11-2021
|
11:32
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