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رئيسا فرنسا وروسيا يتفقان على خفض التصعيد في أزمة المهاجرين (العربية)

Lebanon 24
15-11-2021 | 13:14
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