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البنتاغون: المروحية العسكرية الإيرانية حلقت على مسافة 25 مترا بجانب إحدى سفننا الحربية

Lebanon 24
15-11-2021 | 15:12
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