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أخبار عاجلة
بايدن يقول في مستهل القمة الافتراضية إن الهدف هو ضمان ألا تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع
Lebanon 24
15-11-2021
|
21:30
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