أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن يبلغ الرئيس الصيني أن واشنطن ملتزمة بموقفها حيال الصين الواحدة

Lebanon 24
16-11-2021 | 00:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة "هواوي" مع بايدن
lebanon 24
16/11/2021 10:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة "هواوي" المُفرج عنها مع بايدن
lebanon 24
16/11/2021 10:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: اتصال بايدن والرئيس الصيني كان لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة واستغرق قرابة 90 دقيقة
lebanon 24
16/11/2021 10:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني منذ تولي بايدن الرئاسة الأميركية
lebanon 24
16/11/2021 10:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:22 | 2021-11-16
03:20 | 2021-11-16
02:43 | 2021-11-16
02:42 | 2021-11-16
02:37 | 2021-11-16
02:36 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website