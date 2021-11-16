أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة من جونية باتجاه صربا (التحكم المروري)

Lebanon 24
16-11-2021 | 00:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا إلى نهر الموت ومن زوق مكايل باتجاه جونية (التحكم المروري)
lebanon 24
16/11/2021 10:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جونية باتجاه ذوق مصبح (التحكم المروري)
lebanon 24
16/11/2021 10:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل (التحكم المروري)
lebanon 24
16/11/2021 10:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
16/11/2021 10:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:22 | 2021-11-16
03:20 | 2021-11-16
02:43 | 2021-11-16
02:42 | 2021-11-16
02:37 | 2021-11-16
02:36 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website