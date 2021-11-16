رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع موسع للبحث في إستكمال "خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار" التي أطلقت بعد انفجار مرفأ بيروت: نؤكد على أهمية جلاء ملابسات جريمة انفجار المرفأ وكشف تفاصيلها والضالعين فيها

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