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وزير خارجية تركيا من بعبدا: سأزور اليوم رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية وسنناقش كيفية تطوير علاقاتنا بين تركيا ولبنان

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:38
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