أخبار عاجلة

ميقاتي: القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه وبهذا نكون ايضا نوجّه رسالة الى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: في القضاء واستقلايته، يجب إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون
lebanon 24
16/11/2021 14:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022
lebanon 24
16/11/2021 14:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ندعو جميع الأطراف لإعادة عجلة العمل الحكوميّ ومن واجبنا حماية القضاء
lebanon 24
16/11/2021 14:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا أَحيد أبدًا عن إستقلالية القضاء ومن خلاله حماية الدستور والمؤسسات وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخُوَّة مع الأشقّاء العرب وفي مقدَّمِهم السعودية
lebanon 24
16/11/2021 14:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:02 | 2021-11-16
06:55 | 2021-11-16
06:50 | 2021-11-16
06:49 | 2021-11-16
06:48 | 2021-11-16
06:45 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website