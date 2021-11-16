ميقاتي: القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه وبهذا نكون ايضا نوجّه رسالة الى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة

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