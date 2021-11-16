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ميقاتي: أجدد دعوة جميع الاطراف المشاركة في الحكومة الى التعاون لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:40
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16/11/2021 14:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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ميقاتي: ندعو جميع الأطراف لإعادة عجلة العمل الحكوميّ ومن واجبنا حماية القضاء
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16/11/2021 14:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/11/2021 14:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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